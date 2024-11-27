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في غياب الجماهير.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

09:30 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره استاد بلاك بولز الموزمبيقي، اليوم الأربعاء، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات دور المجموعات، لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك، لتحقيق الفوز، والحصول على أول ثلاث نقاط في المجموعة، لتسهيل المشوار، واستغلال عامل الأرض لصالحه، في ظل غياب الجمهور، بسبب العقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

جدير بالذكر، أن الزمالك، هو حامل لقب البطولة، الموسم الماضي، بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي، في المباراة النهائية.

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