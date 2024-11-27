من هو محمد حمد لاعب الزمالك "لامين يامال مصر"؟

أول تعليق من ميكالي بعد تأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الصايغ المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين إن لاعب الزمالك محمد حمد يراه الجميع بمثابة "لامين يامال" مع إسبانيا؛ إذ يمكنه المشاركة مع المنتخب الأول بعدما تألق مؤخرًا ببطولة أفريقيا مع المنتخب.

بداية اللاعب صاحب الـ16 عاماً حاليًا لم تكن بالزمالك بل نادي التربية والتعليم قبل أن ينضم لصفوف ناشئين الأهلي بعد ذلك قبل أن يرحل لرؤية مدربه حينها أن هناك أكثر من لاعب يُشبه طريقة لعبه بالفريق بالفعل.

وانتقل اللاعب بعد ذلك إلى ناشئين الزمالك؛ حيث تم توظيفه في البداية كظهير أيمن ثم لاعب خط وسط قبل أن يُصبح حاليًا جناح أيسر.

وتدرج اللاعب بصفوف المنتخبات الوطنية بفئته العمرية حتى شارك مع منتخب الناشئين ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم وتوّج الفريق بها؛ إذ شهدت تألقه.

وكان الإعلامي محمد المحمودي قد كشف في وقت سابق عن تلقي اللاعب عرضًا برتغاليًا.

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