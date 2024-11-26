"جاي للتطوير وبنظام جديد"..ماذا قال أبو ريدة في حفل كفر الشيخ؟ 

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف المهندس هاني أبوريدة، المرشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة المصري، خلال حفل دعم قائمته أمام الجمعية العمومية للاتحاد في شهر ديسمبر المقبل في قرية مارينا دلتا الكائنة بنطاق مركز بلطيم في كفر الشيخ عن خطة القائمة بعد تنصيبهم لإدارة شئون اتحاد الكرة في السنوات الأربعة المقبلة.

وأقام المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق، اليوم الثلاثاء، حفلا لدعم القائمة بقرية مارينا دلتا في نطاق مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ مسقط رأس مجاهد، وذلك بالتزامن مع إعلان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المستشار علي النمر، بإغلاق باب الطعون على قائمة المرشحين رسميًا الأحد الماضي، والانتهاء من نتيجة فحص الطعون والتي انتهت برفضها.

وشهد الحفل مناقشات بين المهندس هاني أبوريدة، ورؤساء الأندية الحاضرون للحفل عن طريق المهندس أحمد مجاهد، الذي دعاهم للحفل، تضمن عرض مشاكلهم التي يعانون منها طوال السنوات الماضية على رأسها مشاكل الدعم في ظل معاناتهم من هوجة اسعار انتقالات اللاعبين.

ووفق ذلك أكد المهندس هاني أبوريدة خلال لقائه برؤساء الأندية الذين حضروا الحفل أنه قرر الترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة ومعه نظام جديد خاص بشأن إدارة اتحاد الكرة خلال السنوات الأربعة المقبلة يتضمن تطوير شكل الدوري المصري، مع الاهتمام بالمنتخبات الوطنية، ومنتخبات الناشئين والمناطق التابعة للاتحاد.

وقال أبوريدة إنه قبل المهمة بشأن إدارته شئون اتحاد الكرة في السنوات الأربعة المقبلة وفقًا لما أشار إليه بإجراء تغييرات وتطورات كبرى في الشأن الكروي في كل أنحاء مصر تبدأ من الجبلاية، ووفق ذلك اختار أعضاء قائمته بعناية فائقة بينهم أشخاصًا ينتمون للاقاليم قد يكونوا غير معروفين إعلاميًا لكنهم اعضاء في مجالس إدارات أندية، وشهدت أنديتهم تطورًا ونجاحًا من خلالهم.

ووعد أبوريدة رؤساء اندية وجه بحري والدلتا بصرف دعم لكل الأندية المصرية المشاركة في كل المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم لافتًا إلى أن كل نادي يتحدد قيمة دعمه بحسب المسابقة التي يشارك فيها،بجانب صرف دعم لكل الأندية التي ينظم من خلالها لاعبوها للمنتخبات الوطنية.

وكانت اللجنة الانتخابية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار علي النمر انتهت من فحص كافة الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة.

وأصدرت اللجنة قرارها برفض كافة الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

جدير بالذكر أن باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، أغلق الأسبوع الماضي، ولم يترشح سوى قائمة المهندس هاني أبو ريدة فقط لإدارة شئون الاتحاد في الفترة المقبلة.