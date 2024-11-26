حبيبة صبري لمصراوي: "بدأت اللعب مع الولاد.. واختياري كأفضل حارسة في دوري الأبطال مجهود سنوات"

كتبت-هند عواد:

سطرت حبيبة صبري صاحبة الـ18 عاما ابنة مدينة السويس، اسمها في تاريخ دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بعد التتويج مع فريقها مسار بالبرونزية كأول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز، إضافة إلى اختيارها كأفضل حارسة مرمى في البطولة.

وتنافس حبيبة صبري على جائزتين في جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ أنها توجد ضمن قائمة أفضل حارسة مرمى في القارة وأفضل لاعبة شابة.

وتحدثت حبيبة صبري حديثها في تصريحات خاصة لمصراوي، عن استعداداتها لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وقالت: "ما ظهرت به من مستوى ليس عمل يوم واحد فقط، هذا نتاج عامين من العمل، تدريبات وجيم ونظام صحي، حياتي فيها نظام ولا أكل من الخارج، كنت متحمسة للبطولة "مكنتش خايفة"، لأنني لعبت مباريات دولية ضد الكاميرون والكونغو ولدي احتكاك بمثل هذه الفرق".

وعن فوزها بجائزة أفضل حارسة مرمى، قالت: "كنت مصدومة في الأول وطايرة من الفرحة ودي حاجة كبيرة على أي حد، ولدي هدف في الموسم الحالي، وهو ألا أستقبل أي هدف وأن أخرج منه بشباك نظيفة، في الموسم الماضي خرجت بـ21 مباراة من دون استقبال أي هدف".

وكانت بداية حبيبة صبري مع فرق الرجال، وروت تفاصيل بدايتها في كرة القدم: "أنا من مدينة السويس وأخي كان يذهب إلى أكاديمية للعب كرة القدم، وكنت أحب اللعب معه، قلت لوالدتي أريد الذهاب معه ووافقة، ومن هنا انضممت إلى الفريق، وبعدها انتقلت إلى أكاديمية بنات تحولت إلى فريق النوبة، ثم انضممت إلى فريق منتخب السويس وصعدت معه إلى الدوري الممتاز، ثم انتقلت إلى مسار".

وأضافت: "كنت بلعب كرة القدم من عمر 10 سنوات، وبدأت كلاعبة في منتصف الملعب، لكنني "كنت وحشة أوي"، ولم أستمر طويلا وقال لي أحد المدربين أن أقف في حراسة المرمى، وبالفعل انتقلت إلى هذا المركز وبعدها انتقلت إلى أكاديمية بنات".

وواصلت عن تصريحات أحمد بلال لاعب الأهلي الأسبق بشأن أن الفتيات لا يمكنهن الطبخ فكيف لهن لعب كرة القدم: "لا أسمع التعليق السلبي، وطبيعي يوجد ناس تشجع اللعبة وناس لاعب تحب كرة القدم سواء بنات أو رجال، ضروري وجود النقد، والتصريح أزعجنا، لكننا أثبتنا أن "ده أي كلام"، البنات ليهم يلعبوا كرة ويحققون إنجازات وبنعمل حاجات أحسن من الرجال".

وأتمت حبيبة صبري: "أتمنى الفوز بجائزة أفضل حارسة في أفريقيا، خطوتي المقبلة اللعب خارج مصر، بعد مسار لكن في مصر أريد اللعب لمسار فقط، وأشجع ليفربول في الخارج، لكن في مصر لا أشجع أي فريق، فقط أشاهد وأريد أن أكمل مع مسار".

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