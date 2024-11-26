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أول تعليق من ميكالي بعد تأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا

10:27 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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    منتخب مصر للشباب (1)
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    منتخب مصر للناشئين
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    منتخب مصر للشباب ضد الجزائر (2)
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    منتخب مصر للشباب
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كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني البرازيلي، روجيرو ميكالي، عن التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب، بعد الفوز على تونس بهدف نظيف.

وقال ميكالي بعد المبارة: "واجهانا منتخبا قويا وقدمنا مباراة جيدة، حيث لعبنا شوطا كاملا دون اللاعب الذي طُرد".

وأضاف: "تجاوزنا الكثير من التحديات، وأولهم كان المعسكر الذي أُقيم خلال بداية تولي مهمة تدريب المنتخب".

وتابع: "تعرضنا للعديد من الغيابات في مباراة اليوم، لكني أفضل التركيز والعمل الجاد، واتجنب تعليق الأخطاء على الظروف".

وواصل: "سيكون لدينا الوقت المناسب لتكوين منتخب قادر على المنافسة في البطولات المقبلة".

واختتم البرازيلي: "أشكر جماهير مدينة الإسماعيلية على دعمهم لنا منذ بداية البطولة، حيث استقبلونا أفضل استقبال، وروح المصريين تظهر في مثل هذه الأوقات".

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