عزومة سمك لدعم قائمة أبو ريدة ​أمام عمومية اتحاد الكرة ​بكفر الشيخ​ - صور

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقام المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق، اليوم الثلاثاء، حفلا لدعم قائمة المهندس هاني أبوريدة، أمام الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في ديسمبر المقبل بقرية مارينا دلتا في نطاق مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ مسقط رأس مجاهد.

​جاء ذلك بالتزامن مع إعلان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المستشار علي النمر، بإغلاق با​ب الطعون على قائمة المرشحين رسمي​ًا الأحد الماضي​، والانتهاء من نتيجة فحص الطعون والتي انتهت برفضها.

وشهد الحفل إقامة عزومة سمك حضرها المهندس هاني أبوريدة، وأعضاء قائمته، وعدد كبير من مسئولي الأندية المصرية في وجه بحري، والدلتا، وممثلين عنهم في محافظات القاهرة، إسكندرية، وكفر الشيخ، والمنوفية، ومطروح، والدقهلية، والغربية.

​وكانت اللجنة الانتخابية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار علي النمر​ انتهت من فحص كافة الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة.

وأصدرت اللجنة قرارها برفض كافة الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

جدير بالذكر أن باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، أغلق الأسبوع الماضي، ولم يترشح سوى قائمة ​المهندس هاني أبو ريدة فقط لإدارة شئون الاتحاد في الفترة المقبلة​.