"رضا سليم حزين ولا يمكنني تقديم الوعود".. ماذا قال مارسيل كولر بعد الفوز على استاد أبيدجان؟

كتبت-هند عواد:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وتقدمنا بثلاثية نظيفة، لكن بعد استقبال الهدف تراجع الرتم، بسبب قلة تركيز اللاعبين، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة استكمال اللعب الجماعي، لكن قلة التركيز تسببت في استقبال شباكنا لهدف ثاني".

وأضاف: "سعداء بالنتيجة فخورون بها رغم الظروف الصعبة التي واجهتنا في المباراة، حققنا هدفنا من المباراة والخصم كان قويا للغاية وكان بإمكانه تسجيل هدف ثالث وتعقيد المباراة، أتمنى عودة وسام أبو علي سريعا، وكهربا قدم مباراة قوية سجل خلالها هدفين".

وأتم كولر تصريحاته: "رضا سليم حزين بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم واللاعب لديه رغبة في المشاركة لمدة 90 دقيقة وهذا أمر غير وارد بالوقت الحالي، وأتمنى من جميع البدلاء الاجتهاد وتقديم بأفضل ما لديهم، لكنني لا أستطيع تقديم وعود لأي لاعب بالمشاركة لمدة 90 دقيقة كل مباراة".

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