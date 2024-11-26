بعد الفوز الأفريقي.. موعد المباراة المقبلة للنادي الأهلي

بعد غياب 232 يوما.. كهربا يعود للتسجيل مع الأهلي

كتبت-هند عواد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة 4-2، في افتتاحية مشواره بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

موعد المباراة المقبلة للأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على البنك الأهلي، في الخامسة مساء الأحد المقبل 1 ديسمبر، على ستاد القاهرة الدوري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري 1-1، في المباراة السابقة بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد.