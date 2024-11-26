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4 صور لـ فرصة غريبة مهدرة من محمود كهربا

07:57 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فرصة غريبة مهدرة من كهربا والمرمى فارغ
  • عرض 4 صورة
    فرصة غريبة مهدرة من كهربا والمرمى فارغ
  • عرض 4 صورة
    فرصة غريبة مهدرة من كهربا والمرمى فار
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كتبت-هند عواد:

سجل محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفين في تقدم الفريق برباعية مقابل هدف، على استاد أبيدجان الإيفواري.

وأهدار محمود كهربا فرصة غريبة في الشوط الأول بعد إحراز الهدف الأول، إذ أنه بعدها انفرد بالمرمى الفارغ، سددها بجوار القائم.

ويتقدم الأهلي بنتيجة 4-1، على استاد أبيدجان في المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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محمود كهربا النادي الأهلي استاد أبيدجان الإيفواري
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