4 صور لـ فرصة غريبة مهدرة من محمود كهربا

بعد غياب 232 يوما.. كهربا يعود للتسجيل مع الأهلي

كتبت-هند عواد:

سجل محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفين في تقدم الفريق برباعية مقابل هدف، على استاد أبيدجان الإيفواري.

وأهدار محمود كهربا فرصة غريبة في الشوط الأول بعد إحراز الهدف الأول، إذ أنه بعدها انفرد بالمرمى الفارغ، سددها بجوار القائم.

ويتقدم الأهلي بنتيجة 4-1، على استاد أبيدجان في المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.. التشكيل الرسمي