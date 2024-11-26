"فتوح الكابتن الحقيقي لفريق الزمالك".. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى ممدوح عباس

كتبت-هند عواد

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، على تصريح ممدوح عباس الرئيس الأسبق للقلعة البيضاء، بشأن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول وغيابه عن مباراة المصري البورسعيدي الماضية في الدوري المصري.

وكان ممدوح عباس وجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك، يمكنك الإطلاع عليها (من هنا).

وأعاد مرتضى منصور نشر هذه الرسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "مين ده اللي بيهاجم فتوح الكابتن الحقيقي لفريق الزمالك ويتهمه بالتمارض، أولا صفته إيه؟ وما هي علاقته بالنادي غير ذكريات سيئة".

وأضاف: " كلنا عارفين بتهاجم فتوح وتنتقم منه ليه، علشان كلكم تخليتم عنه في محنته وهو والمحامي الأهلاوي المحترم أشرف عبد العزيز شكروني لوقوفي بجانبه".

وواصل: "لازم نهاجمه ونخلص عليه علشان الجمهور يهاجمه ونبطله كرة"

وأتم مرتضى: "أيتها الجماهير العظيمة فتوح صرف كل اللي معاه علي الدية وهذا حق أسرة المتوفي، وكان هذا الشخص وعده أنه له 11 مليون جنيه، هايدفعهم له وياخد شيكات على النادي وبعد شكره لي هو والمحامي، رافض يديله جنيه ويشهر به".