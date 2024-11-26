"إيقاف لاعب الأهلي و100 ألف جنيه على الزمالك".. عقوبات الجولة الثالثة بالدوري المصري

كتبت-هند عواد:

أعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، والتي شهدت إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لمباراة وتوقيع غرامة على الزمالك.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

فاركو وإنبي

غرامة مالية على نادي فاركو قيمتها 10 آلاف جنيه، بسبب عدم وجود سيارتي الإسعاف أو المهمات الطبية اللازمة لها في الوقت المحدد.

بيراميدز والبنك الأهلي

إيقاف كوروسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد.

الأهلي والاتحاد

إيقاف طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

الزمالك والمصري

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وتوجيه لفت النظر وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ولاعبي الفريق المنافس.

حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا

إيقاف فخري لاكاي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

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