بعد غياب 232 يوما.. كهربا يعود للتسجيل مع الأهلي

كتبت-هند عواد:

افتتح محمود كهربا التسجيل للأهلي في شباك استاد أبيدجان الإيفواري، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويتقدم الأهلي على استاد أبيدجان، في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة، بثنائية نظيفة، أحرزهما محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة.

ويعد هذا الهدف الأول لمحمود كهربا في الموسم الحالي، إذ أنه غاب عن التسجيل، لمدة 7 أشهر (232 يوما)، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

وكانت أخر مباراة سجل فيها محمود كهربا، يوم 8 أبريل 2024، بالتحديد في لقاء الأهلي وإنبي بالدوري المصري الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 2-2، وأحرز كهربا هدفي الأحمر.

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