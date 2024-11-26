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"تصحيح أخطاء".. الزمالك يختتم تدريباته قبل مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي

06:20 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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  • عرض 14 صورة
    سيف فاروق جعفر من تدريبات الزمالك
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    جوزيه جوميز من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    عبد الواحد السيد من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    إيشو من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    محمد شحاتة من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    محمد صبحي من تدريبات الزمالك_1
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    محمد عواد من تدريبات الزمالك_2
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    ميشالاك من تدريبات الزمالك
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    محمود الشناوي من تدريبات الزمالك
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    محمود الونش من تدريبات الزمالك_1
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كتبت-هند عواد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد مران الزمالك فقرات بدنية في البداية، تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، وخفف الجهاز الفني الحمل البدني للاعبين، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة.

وخاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، ركز خلالها على بعض الجوانب الفنية والخططية.

ووجه جوميز تعليمات للاعبين لتصحيح الأخطاء خلال الفقرة السابقة، قبل خوض تقسيمة فنية لتطبيق ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

ويستضيف الزمالك بلاك بولز، في التاسعة مساء غداً الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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تدريبات الزمالك بلاك بولز الموزمبيقي الزمالك
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