"محاضرة الشناوي والبطولة الأغلى".. أيمن أشرف يستعيد ذكريات التتويج بأفريقيا 2020

كتبت-هند عواد:

روى أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي، كواليس الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020، على حساب الزمالك.

وقال أيمن أشرف في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "بطولة القاضية من أحلى الذكريات في حياتي، ومن أغلى البطولات على قلبي، كذلك بالنسبة لجماهير الأهلي، الحمدلله أنني كنت موجودا في مثل هذه البطولة، كلامنا قبل البطولة أن الأهلي دائما رقم واحد، والحافز أننا لمدة 7 سنوات لم نفز البطولة".

وأوضح: "البطولة كانت مهمة ولأول مرة في التاريخ الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، إنجاز كبير والكلام كله عن أننا يجب أن نرفع اسم النادي ومجلس الإدارة كان خلفنا، و موسيماني ترك الحديث للشناوي بين الشوطين".

وأضاف: "الشناوي قائد الفريق وله دور وتحدث مع اللاعبين غاضبا، لأن هناك لاعبين لم ينفذوا تعليمات موسيماني، وفرحتنا كانت مضاعفة لأنها من المنافس وحتى الآن الجماهير تحتفل بالبطولة التي انتهت في 2020، وبالنسبة لي هذا الإحساس الأفضل في حياتي، شعور لا يوصف وفرحة هيستيرية".

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