لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

مصر - شباب

0 0
18:00

تونس - الشباب

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

3 1
18:00

استاد أبيدجان

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 0
18:00

ساجرادا اسبيرانسا

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

لايبزيج

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

فينورد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"محاضرة الشناوي والبطولة الأغلى".. أيمن أشرف يستعيد ذكريات التتويج بأفريقيا 2020

06:12 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

روى أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي، كواليس الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020، على حساب الزمالك.

وقال أيمن أشرف في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "بطولة القاضية من أحلى الذكريات في حياتي، ومن أغلى البطولات على قلبي، كذلك بالنسبة لجماهير الأهلي، الحمدلله أنني كنت موجودا في مثل هذه البطولة، كلامنا قبل البطولة أن الأهلي دائما رقم واحد، والحافز أننا لمدة 7 سنوات لم نفز البطولة".

وأوضح: "البطولة كانت مهمة ولأول مرة في التاريخ الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، إنجاز كبير والكلام كله عن أننا يجب أن نرفع اسم النادي ومجلس الإدارة كان خلفنا، و موسيماني ترك الحديث للشناوي بين الشوطين".

وأضاف: "الشناوي قائد الفريق وله دور وتحدث مع اللاعبين غاضبا، لأن هناك لاعبين لم ينفذوا تعليمات موسيماني، وفرحتنا كانت مضاعفة لأنها من المنافس وحتى الآن الجماهير تحتفل بالبطولة التي انتهت في 2020، وبالنسبة لي هذا الإحساس الأفضل في حياتي، شعور لا يوصف وفرحة هيستيرية".

اقرأ أيضًا:

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.. التشكيل الرسمي

أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق ذكريات التتويج بأفريقيا 2020 محاضرة الشناوي والبطولة الأغلى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تصحيح أخطاء".. الزمالك يختتم تدريباته قبل مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي

إعلان

إعلان

* صحف ومواقع عالمية تنقل عن مصراوي تفاصيل حادث اللنش الغارق في مرسى علم (صور)
لحظة بلحظة.. الأهلي 4-1 استاد أبيدجان