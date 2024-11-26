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"جلسات أكسجين".. الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد تعرضه لوعكة صحية

05:35 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمود الخطيب وثابت البطل تصوير حسام دياب
  • عرض 13 صورة
    محمود الخطيب نجم منتخب مصر تصوير حسام دياب
  • عرض 13 صورة
    محمود الخطيب نجم الأهلي تصوير حسام دياب
  • عرض 13 صورة
    محمود الخطيب نجم الأهلي ورئيسه الحالي تصوير حسام دياب
  • عرض 13 صورة
    محمود الخطيب نجم النادي الأهلي تصوير حسام دياب
  • عرض 13 صورة
    محمود الخطيب نجم منتخب مصر السابق تصوير حسام دياب
  • عرض 13 صورة
    محمود الخطيب مع منتخب مصر تصوير حسام دياب
  • عرض 13 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 13 صورة
    محمود الخطيب تصوير حسام دياب
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    الطفل ''نجاتي'' الذي كرمه الخطيب
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كتبت-هند عواد:

كشفت قناة النادي الأهلي، تعرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، لوعكة صحية، الأسبوع الماضي.

وقال الإعلامي أسامة حسني عبر قناة الأهلي: "الخطيب تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي، ويعاني من دور برد شديد جدا، حتى أن الأطباء ظنوا أنه يعاني من فيروس كورونا، لكنهم أجروا مسحة والأمور مستقرة".

وأضاف: "لكن مناعة الخطيب ضعيفة فمع دور البرد تعرض لسعال شديد مستمر طوال الوقت، لهذا فحصه طبيب الصدر في منزله، وقال له يلتزم الراحة مع جلسات الأكسجين، حتى يهدئ السعال".

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محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالة الصحية لمحمود الخطيب محمود الخطيب يتعرض لوعكة صحية
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