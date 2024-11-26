"جلسات أكسجين".. الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد تعرضه لوعكة صحية

"لا أتصور رؤيته مع نادِ آخر بانجلترا".. أسطورة ليفربول يُعلق على تصريحات

كتبت-هند عواد:

كشفت قناة النادي الأهلي، تعرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، لوعكة صحية، الأسبوع الماضي.

وقال الإعلامي أسامة حسني عبر قناة الأهلي: "الخطيب تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي، ويعاني من دور برد شديد جدا، حتى أن الأطباء ظنوا أنه يعاني من فيروس كورونا، لكنهم أجروا مسحة والأمور مستقرة".

وأضاف: "لكن مناعة الخطيب ضعيفة فمع دور البرد تعرض لسعال شديد مستمر طوال الوقت، لهذا فحصه طبيب الصدر في منزله، وقال له يلتزم الراحة مع جلسات الأكسجين، حتى يهدئ السعال".

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