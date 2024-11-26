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مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

04:55 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

فريق النادي الأهلي

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كتب- مصراوي:

أعلن الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري، المقرر لها بعد قليل في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد التشكيل عدد من التغييرات، منها تواجد خالد عبدالفتاح بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن، مع وجود أكرم توفيق في وسط الملعب، بجانب محمد مجدي أفشة، علاوة على تواجد طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا في خط الهجوم.

تشكيل الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء:

"عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا".

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