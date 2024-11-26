التعادل السلبي يحسم مباراة مازيمبي ومولودية الجزائر بدوري أبطال آفريقيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مازيمبي الكونجولي وضيفه مولودية الجزائر التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

التعادل جعل الفريقان يحصلا على نقطة لكل منهما ليقبع المولودية في المركز الثاني ومازيمبي في المركز الثالث.

ويتصدر فريق الهلال السوداني المجموعة بعدما فاز في التوقيت ذاته بهدفين نظيفين على يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الأولى.

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