بعد وفاة محمد شوقي.. مراقب مباراة يختبر سيارة الإسعاف بنفسه قبل اللعب بكفر الشيخ - صور

"لا أتصور رؤيته مع نادِ آخر بانجلترا".. أسطورة ليفربول يُعلق على تصريحات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مباراة قلين ومحلة حسن في منافسات الجولة السادسة للمجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، اليوم الثلاثاء، تفقد مراقب المباراة جاهزية سيارة الإسعاف، وللتأكد من توافر المعدات الإسعافية مثل أجهزة الأكسجين.

وقبل بدء المباراة طلب نبيل جاويش، لاعب المنتخب المصري العسكري السابق ومراقب المباراة تفقد سيارة الإسعاف رفقة طاقم تحكيم المباراة مروان حسن، حكم الساحة، وحكمي الراية محمد عبدالمنعم "فيجو"، وحسام رأفت، رافضًا العمل في مهامه قبل تفقد السيارة للتأكد من جاهزيتها حرصًا على سلامة اللاعبين.

وخلال تفقده سيارة الإسعاف أجرى اختبارات جهاز النبض على نفسه للتأكد من حالته داخل سيارة الإسعاف رفقة المسعف عبدالعزيز الجزار، ومصطفى يونس المسعفان بإسعاف قلين فيما وجه مراقب المباراة المسعف الأول بعرض دور كل جهاز منهم.

وعرض المسعف توافر جهاز صدمات كهربائي " AED" يساعد على إعطاء صدمة كهربائية لإنعاش قلب صاحب الحالة في الملعب أو مصاب في مكان الحادث كما عرض المسعف توافر معدات أخرى مثل شنطة الإسعافات الأولية مكتملة بانبوباج، وجهاز سكر، وجهاز ممرات هوائية، وحقيبة مهمات إسعافية الكسور.

وتجرى 3 مباريات في منافسات الجولة السادسة للمجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، ويلتقي فريق نادي قلين بقيادة مصطفى أبوإسماعيل المدير الفني للفريق برصيد نقطتين فقط، فريق مركز شباب محلة حسن بقيادة لاعب غزل المحلة السابق عمرو رمضان برصيد 5 نقاط.

ويلتقي فريق نادي الزعفران بقيادة أحمد مصطفى، المدير الفني للفريق برصيد 6 نقاط شقيقه مركز شباب قلين بقيادة إيهاب صبح، المدير الفني للفريق برصيد 3 نقاط، كما يلتقي فريق نادي عثماسون برصيد 3 نقاط مع نظيره فريق نادي سخا بقيادة أحمد الملا، المدير الفني للفريق برصيد 7 نقاط فيما أسفرت قرعة مباريات الجولة السادسة للمجموعة بحصول نادي سيدي سالم على راحة "باي".

وفي السياق قررت لجنة مسابقات المجموعة برئاسة جورج ميلاد، رئيس اللجنة تأجيل مباراة فريق نادي بلطيم مع شقيقه نادي الحامول بسبب الرفض الأمني لإقامة المباراة على ملعب مركز شباب بلطيم الملعب الجديد لفريق نادي بلطيم، وتأجيل مباراة السنطة واتحاد بسيون، وشباب بسيون مع سمنود، بسبب مشاركة اتحاد بسيون وسمنود في بطولة كأس مصر.

وكان الدكتور أحمد سعفان، طبيب فريق الكرة الأول بنادي كفر الشيخ، قد كشف عن المأساة الحقيقية في أحداث مباراة الفريق مع القزازين في دوري القسم الثاني الممتاز "ب"، والتي شهدت سقوط اللاعب الراحل محمد شوقي مغشيًا عليه إثر تعرضه لأزمة صحية وتوقف في عضلة القلب خلال سير المباراة، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا



