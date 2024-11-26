رفض الطعون.. قرار نهائي من اللجنة الانتخابية بشأن قائمة هاني أبو ريدة

كتب- محمد خيري:

انتهت اليوم الثلاثاء اللجنة الانتخابية، للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار علي النمر من فحص كافة الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة.

وأصدرت اللجنة قرارها برفض كافة الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

جدير بالذكر، أن باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، أغلق الأسبوع الماضي، ولم يترشح سوى قائمة هاني أبو ريدة فقط لإدارة شئون الاتحاد في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

طوق نجاة وحيد.. ماذا يفعل كولر للهروب من مأزق "أبو علي" في مواجهة أبيدجان؟