لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

مصر - شباب

- -
18:00

تونس - الشباب

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

استاد أبيدجان

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

ساجرادا اسبيرانسا

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

لايبزيج

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

فينورد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

رفض الطعون.. قرار نهائي من اللجنة الانتخابية بشأن قائمة هاني أبو ريدة

03:45 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

هاني أبو ريدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

انتهت اليوم الثلاثاء اللجنة الانتخابية، للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار علي النمر من فحص كافة الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة.

وأصدرت اللجنة قرارها برفض كافة الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

جدير بالذكر، أن باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، أغلق الأسبوع الماضي، ولم يترشح سوى قائمة هاني أبو ريدة فقط لإدارة شئون الاتحاد في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

طوق نجاة وحيد.. ماذا يفعل كولر للهروب من مأزق "أبو علي" في مواجهة أبيدجان؟

هاني أبو ريدة اتحاد الكرة انتخابات اتحاد الكرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد وفاة محمد شوقي.. مراقب مباراة يختبر سيارة الإسعاف بنفسه قبل اللعب بكفر الشيخ - صور

إعلان

إعلان

قناة مفتوحة.. شاهد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري الأبطال مجانا
حجز شقق سكن لكل المصريين.. زحام وطوابير أمام مكاتب البريد- صور