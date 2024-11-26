3 مباريات في منافسات الجولة السادسة بالمجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث

كتب - إسلام عمار:

تقام عصر اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة السادسة للمجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث والتي تضم أندية الغربية وكفر الشيخ، وسط منافسة شرسة بين جميع الفرق المتبارية للحصول على نقاط المباراة الثلاثة سعيًا للحفاظ على القمة أو الزحف إليها أو التقدم من القاع إلى وسط الجدول.

يستضيف فريق نادي قلين بقيادة مصطفى أبوإسماعيل المدير الفني للفريق برصيد نقطتين فقط، فريق مركز شباب محلة حسن بقيادة لاعب غزل المحلة السابق عمرو رمضان برصيد 5 نقاط، ويلتقي فريق نادي الزعفران بقيادة أحمد مصطفى، المدير الفني للفريق برصيد 6 نقاط مع شقيقه مركز شباب قلين بقيادة إيهاب صبح، المدير الفني للفريق برصيد 3 نقاط.

كما يلتقي فريق نادي عثماسون برصيد 3 نقاط مع نظيره فريق نادي سخا بقيادة أحمد الملا، المدير الفني للفريق برصيد 7 نقاط فيما أسفرت قرعة مباريات الجولة السادسة للمجموعة بحصول نادي سيدي سالم على راحة "باي".

وفي السياق قررت لجنة مسابقات المجموعة برئاسة جورج ميلاد، رئيس اللجنة تأجيل مباراة فريق نادي بلطيم مع شقيقه نادي الحامول بسبب الرفض الأمني لإقامة المباراة على ملعب مركز شباب بلطيم الملعب الجديد لفريق نادي بلطيم، وتأجيل مباراة السنطة واتحاد بسيون، وشباب بسيون مع سمنود، بسبب مشاركة اتحاد بسيون وسمنود في بطولة كأس مصر.