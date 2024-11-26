"لا قلق من الخصوم القلق من مستوانا".. مدافع الزمالك يتحدث عن مواجهة بلاك بولز

كتب- محمد خيري:

تحدث حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، عن مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، في التاسعة مساء غدا الأربعاء، في الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

قال حسام عبدالمجيد خلال المؤتمر الصحفي: "سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في اللقاء وينبغي أن نطبق أفكار المدير الفني وأن نحقق الفوز كي تكون بدايتنا مثالية في البطولة".

وأضاف: "من الطبيعي أن يحقق الزمالك البطولات، ودائماً نفكر في الفوز بكل بطولة نشارك فيها ونأمل في الحفاظ على لقب الكونفدرالية هذا الموسم".

وأتم تصريحاته: "لا قلق من الخصوم، والقلق ينبغي أن يكون من مستوانا نحن، والمهم كيف نلعب وكيف نطبق فكر المدير الفني خلال المباريات".

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