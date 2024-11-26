لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

مصر - شباب

- -
18:00

تونس - الشباب

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

استاد أبيدجان

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

ساجرادا اسبيرانسا

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

لايبزيج

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

فينورد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

لاعب بلاك بولز: الزمالك يستحق الاحترام.. ولكنا نسعى لنتيجة إيجابية

02:35 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

لاعب فريق بلاك بولز الموزمبيقي، فيليسيانو جواو "ن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رامي بشاي:

قال لاعب فريق بلاك بولز الموزمبيقي، فيليسيانو جواو "نيني"، إن نظيرهم الزمالك يستحق الاحترام والتقدير لتاريخه وحصده لقب النسخة الماضية.

ويحل فريق بلاك بولز عند التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء ضيفًا على نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وأضاف نيني خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم الثلاثاء:"الزمالك فريق يستحق الاحترام والتقدير؛ لأنه فريق كبير ومنافس قوي وحصد اللقب في النسخة الأخيرة".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"قادرون على تحقيق الفوز على الرغم من أم عمر النادي صغير، ولكن فريقي جاء إلى القاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية".

يذكر أن قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية قد أوقعت فريق الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة أندية بلاك بولز، المصري البورسعيدي وإنييمبا النيجيري.

اقرأ أيضًا:

نجم الزمالك السابق: جوميز "مش مُقنع".. والمعاناة قادمة بسبب ناصر ماهر

"بعد 4 أشهر".. مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة يستعد لإعلان عقوبات مباراة الأهلي ويبراميدز

الزمالك ضد بلاك بولز بلاك بولز الزمالك الكونفدرالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مفتوحة.. شاهد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري الأبطال مجانا
حجز شقق سكن لكل المصريين.. زحام وطوابير أمام مكاتب البريد- صور