لاعب بلاك بولز: الزمالك يستحق الاحترام.. ولكنا نسعى لنتيجة إيجابية

كتب ـ رامي بشاي:

قال لاعب فريق بلاك بولز الموزمبيقي، فيليسيانو جواو "نيني"، إن نظيرهم الزمالك يستحق الاحترام والتقدير لتاريخه وحصده لقب النسخة الماضية.

ويحل فريق بلاك بولز عند التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء ضيفًا على نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وأضاف نيني خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم الثلاثاء:"الزمالك فريق يستحق الاحترام والتقدير؛ لأنه فريق كبير ومنافس قوي وحصد اللقب في النسخة الأخيرة".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"قادرون على تحقيق الفوز على الرغم من أم عمر النادي صغير، ولكن فريقي جاء إلى القاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية".

يذكر أن قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية قد أوقعت فريق الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة أندية بلاك بولز، المصري البورسعيدي وإنييمبا النيجيري.

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