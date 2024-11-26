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نجم الزمالك السابق: جوميز "مش مُقنع".. والمعاناة قادمة بسبب ناصر ماهر

01:50 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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    جوزيه جوميز
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    جوميز وأحمد سليمان
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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    تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق
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كتب- محمد خيري:

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض سيعاني بسبب غياب ناصر ماهر خلال الفترة المقبلة.

وتعرض ناصر ماهر، للإصابة مع الزمالك، خلال المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي، بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وإجهاد عضلي شديد.

وقال عبدالله في تصريحات تلفزيونية على قناة "الحدث اليوم": "ناصر ماهر المتنفس الوحيد لنادي الزمالك في الخط الأمامي وبعد غيابه سيعاني الفريق وأتمنى تحسن الأداء".

وأضاف: "جوميز أقنعني في بطولة السوبر الأفريقي والسوبر المصري، ولكن في مباريات الدوري لم يظهر حتى الآن بشكل جيد".

جدير بالذكر، أن الزمالك خسر في المباراة الماضية، من نظيره المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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