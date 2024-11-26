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عضو إدارة الأهلي: الخطيب يريد تخفيض التذاكر إلى 50 جنيهًا.. والفريق يحتاج لصفقات

01:32 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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    محمد سراج الدين -
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    محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي
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    محمد زكريا سراج الدين
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد سراج، إن رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب يُريد تخفيض أسعار تذاكر المباريات إلى 50 جنهيًا.

وأشار سراج، في تصريحات لقناة النادي الأهلي مساء الإثنين، إن رابطة الأندية ردت بالإشارة إلى أن الحد الأدنى لتذاكر مباريات اليوم هو 75 جنيهًا، مضيفًا:"الغريب في الأمر أنه لا يوجد حد أقصى".

ويرى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن فريقه في حاجة إلى صفقات قبل منافسات كأس العالم 2025، قائلاً:"أثق في قرارات كولر ولجنة الكرة في هذا الملف".

وأتم سراج تصريحاته بالتنويه إلى أن العلاقة بينهم ونظرائهم في الزمالك جيدة، مددلاً:"تواصلت مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للاطمئنان على حالة محمد طارق عضو المجلس واستغرب بعض التصريحات الغريبة اللي بتظهر".

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محمد زكريا سراج الدين مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب
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