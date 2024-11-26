قناة مفتوحة.. شاهد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري الأبطال مجانا

كتب- مصراوي:

يبحث عشاق الكرة المصرية، وتحديدا جماهير الأهلي، عن مشاهدة مباراة الأحمر أمام استاد أبيدجان الإيفواري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مجانا.

وتنطلق مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يبحث عن ضربة بداية قوية، وتحقيق فوز يساعده في العبور من المجموعة مبكرا، واستغلال عامل الأرض والجمهور.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي واستاد أبيجان

وتقرر أن تم بث مباراة الأهلي أمام استاد أبيدجان عبر قناة "بي إن سبورتس HD2" المشفرة، كما يمكن متابعتها مجانا عبر قناة "تايم سبورتس" الأرضية مجانا.

ويمكن للجمهور مشاهدة المباراة بالمجان، من التقاط تردد القناة عن طريق "الإريال" القديم الذي يوضع أعلى التليفزيون العادي مباشرة، وبعده يتم عملية البحث عن قناة "أون تايم سبورتس".

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