مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعة بدوري أبطال أفريقيا بـ 8 مباريات بتوقيات مختلفة نستعرضهم خلال السطور التالية:

03:00 ـ يانج أفريكانز vs الهلال السوداني ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD.

03:00 ـ مازيمبي VS مولودية الجزائر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD

06:00 ـ الأهلي VS استاد أبيدجان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD

06:00 ـ بيراميدز VS ساجرادا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 5.

06:00 ـ ماميلودي صندوانز VS أس مانيما يونيون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6.

09:00 ـ الترجي VS دجوليبا

09:00 ـ الرجاء البيضاوي VS الجيش الملكي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD

09:00 ـ شباب بلوزداد VS أورلاندو بايريتس

يذكر أن القرعة كانت قد أوقعت الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب كلًا من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.

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