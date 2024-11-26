لاعبو كهرباء الاسماعيلية يحملون قميص لاعب كفر الشيخ الراحل محمد شوقي

كتب - إسلام عمار:

حمل لاعبو الفريق الأول للكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، قبل لقاء الفريق مع نظيره فريق نادي السكة الحديد ضمن منافسات الاسبوع التاسع بدوري المحترفين قميص مطبوع عليه صورة لاعب كفر الشيخ الراحل محمد شوقي، وذلك تكريما لروح اللاعب.

وكان فريق الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني، المدير الفني للفريق، التقى مع نظيره فريق نادي السكة الحديد بقيادة أيمن المزين المدير الفني للفريق في منافسات الاسبوع التاسع بدوري المحترفين المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى 16 نقطة، والسكة الحديد إلى 9 نقاط فيما أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد يوسف حكمًا للساحة، محمود عامر مساعدًا أول، أحمد زغلول مساعدًا ثانيًا، شريف حسن حكمًا رابعًا.