"بعد 4 أشهر".. مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة يستعد لإعلان عقوبات مباراة الأهلي ويبراميدز

كتب ـ أحمد عبد الباسط:

قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن لجنة الانضباط ستصدر قراراتها خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن مباراتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري البورسعيدي بموسم 2023/2024.

وهي العقوبات التي ستأتي بعد أكثر من 4 أشهر على المباراتين.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن العقوبات ستشمل كل من: مروان حمدي ـ لاعب بيراميدز ـ، إمام عاشور ـ لاعب الأهلي ـ ، خالد عبد الفتاح ـ لاعب الأهلي ـ ، ممدوح عيد ـ الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ـ ، خالد مرتجي ـ أمين صندوق النادي الأهلي ـ ، محمد سراج ـ عضو مجلس إدارة الأهلي ـ ، محمد الجارحي ـ عضو مجلس إدارة الأهلي ـ ، جوزيه جوميز ـ مدرب الزمالك ـ.

يذكر أن مباراة الأهلي وبيراميدز التي أُقيمت يوم 22 يوليو الماضي شهدت خروج بعض اللاعبين عن النص؛ خاصة في واقعة تدخل المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز في كرة مشتركة مع حسين الشحات، لاعب الأهلي، فيما شهدت مباراة الزمالك والمصري احتجاجات من جوزيه جوميز على الحكم.

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