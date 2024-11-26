"تغيير هجومي".. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة استاد أبيدجان

كتب- مصراوي:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي المناسبة، لمواجهة استاد أبيدجان، خلال المران الختامي.

ووضح خلال المران الختامي، استقرار كولر على إجراء تغيير في الجانب الهجومي، بتواجد طاهر محمد طاهر من البداية، في ظل إصابة وسام أبو علي، على أن يتواجد أحمد نبيل كوكا في وسط الملعب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

والهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

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