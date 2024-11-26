مصدر لمصراوي: حسن فريد مرشح لرئاسة اللجنة الفنية باتحاد الكرة

كتب ـ أحمد عبد الباسط

كشف مصدر عن المرشح لشغل منصب رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة مع الملجس الجديد برئاسة هاني أبو ريدة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق مرشح لمنصب رئيس اللجنة الفنية خلال الفترة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة الفنية ستضم عدد من المدربين على رأسهم حلمي طولان الذي كانت آخر محطاته التدريبية مع سيراميكا كليوباترا في يوليو 2023.

يذكر أن اتاحد الكرة قد أعلن في وقت سابق بشكل رسمي قائمة هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، قد ضمنت الفوز في انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية بعد غلق باب الترشح وعدم تقدم أي قائمة أخرى أمامها.

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