لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

مصر - شباب

- -
18:00

تونس - الشباب

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

استاد أبيدجان

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

ساجرادا اسبيرانسا

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

لايبزيج

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

فينورد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

مصدر لمصراوي: حسن فريد مرشح لرئاسة اللجنة الفنية باتحاد الكرة

11:49 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ أحمد عبد الباسط

كشف مصدر عن المرشح لشغل منصب رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة مع الملجس الجديد برئاسة هاني أبو ريدة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق مرشح لمنصب رئيس اللجنة الفنية خلال الفترة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة الفنية ستضم عدد من المدربين على رأسهم حلمي طولان الذي كانت آخر محطاته التدريبية مع سيراميكا كليوباترا في يوليو 2023.

يذكر أن اتاحد الكرة قد أعلن في وقت سابق بشكل رسمي قائمة هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، قد ضمنت الفوز في انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية بعد غلق باب الترشح وعدم تقدم أي قائمة أخرى أمامها.

اقرأ أيضًا:

"فرصة واحدة".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب الشباب وتونس بتصفيات أمم أفريقيا

مدرب بلاك بولز: لن نلعب على التعادل أمام الزمالك بل للفوز

حسن فريد الاتحاد المصري لكرة القدم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان