مدرب بلاك بولز: لن نلعب على التعادل أمام الزمالك بل للفوز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق بلاك بولز الموزمبيقي، هيلدر دورات، إنهم لن يلعبون للتعادل أمام الزمالك بل سيخوضون المباراة للفوز وسيقاتلون على ذلك.

ويستضيف الزمالك عند التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء نظيره بلاك بولز عند التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وأضاف هيلدر دورات، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"نعم هناك فارق في المستوى بيننا والزمالك والمباراة ستكون صعبة لأن الزمالك فريق مخضرم ولكننا سنقاتل وسنلعب للفوز لا التعادل ونؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على الفوز".

وأتم مدرب بلاك بولز تصريحاته بقوله:"الزمالك يمتلك لاعبين كبار ومميزين وإذا فكرنا ف يالتعادل أمام سنخسر لذا دعونا نحاول أمامهم وأتوقع أن المباراة ستكون كبيرة بين الفريقين".

يذكر أن قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية قد أوقعت فريق الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة أندية بلاك بولز، المصري البورسعيدي وإنييمبا النيجيري.

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