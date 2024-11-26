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"فرصة واحدة".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب الشباب وتونس بتصفيات أمم أفريقيا

11:34 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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    منتخب مصر للشباب ضد الجزائر (1)
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    منتخب مصر للشباب ضد الجزائر (1)
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    منتخب مصر للشباب ضد الجزائر (3)
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    منتخب مصر للشباب ضد المغرب
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    منتخب مصر للشباب ضد الجزائر (2)
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    منتخب مصر للشباب
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    منتخب مصر للشباب
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    منتخب شباب مصر
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كتب- محمد خيري:

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب 2025.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام تونس، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب 2025.

ويدخل منتخب مصر الشباب المباراة، بفرصة واحدة وهي الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل التأهل بشكل رسمي إلى أمم أفريقيا 2025، حيث يتبقى بطاقة واحدة للصعود إلى النهائيات يتنافس عليها منتخبي مصر وتونس.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس

وسوف تنقل مباراة منتخب مصر للشباب، مع نظيره تونس في السادسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويمتلك منتخب الشباب في رصيده 4 نقاط، بعد التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا، بينما منتخب تونس يملك 6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا.

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