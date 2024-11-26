لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

مصر - شباب

- -
18:00

تونس - الشباب

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

استاد أبيدجان

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

ساجرادا اسبيرانسا

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

لايبزيج

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

فينورد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"ممدوح عباس سلمه".. الغندور يفجر مفاجأة بما فعله فتوح مع الزمالك

11:14 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 8 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
  • عرض 8 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 8 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 8 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 8 صورة
    ممدوح عباس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة بشأن سبب غياب أحمد فتوح عن مران الزمالك الذي سبق مواجهة المصري البورسعيدي، الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور خلال برنامجه على قناة المحور، أن أحمد فتوح غاب عن المران بسبب حزنه من عدم حصوله على مبلغ مالي كان أحد رجال الأعمال وعده بالحصول عليه بعد أزمته الأخيرة.

وأضاف: "فتوح لم يحصل على ذلك المبلغ لذلك كان في غاية الحزن ولم يحضر مران الزمالك قبل لقاء المصري، وأبلغ الجهاز الفني بتعرضه لنزلة برد قوية".

وأكمل: "ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، سلم أحمد فتوح لاعب الزمالك، تسليم أهالي للجماهير، بعد التويتة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إكس وأكد أن هناك لاعب يتمارض وغاب عن المباراة".

وأوضح: "أنا ضد تويتة ممدوح عباس، وشايف أن الأفضل كان عدم النشر في التوقيت الحالي، وهل مجلس الإدارة قادر على الرد على كلام ممدوح عباس؟".

واختتم برسالة لأحمد فتوح: "ازاي تغيب عن تدريبات الزمالك اللي لحم كتافك من خيره، كان المفروض تحضر التدريب وتدخل ماتش مهم زي المصري، وأنا أشدت بك ودعمتك بعد أزمتك لكن اللي حصل منك مينفعش".

اقرأ أيضا:

جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة بلاك بولز

أحمد فتوح ممدوح عباس الزمالك خالد الغندور أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"فرصة واحدة".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب الشباب وتونس بتصفيات أمم أفريقيا

إعلان

إعلان