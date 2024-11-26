"ممدوح عباس سلمه".. الغندور يفجر مفاجأة بما فعله فتوح مع الزمالك

طوق نجاة وحيد.. ماذا يفعل كولر للهروب من مأزق "أبو علي" في مواجهة

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة بشأن سبب غياب أحمد فتوح عن مران الزمالك الذي سبق مواجهة المصري البورسعيدي، الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور خلال برنامجه على قناة المحور، أن أحمد فتوح غاب عن المران بسبب حزنه من عدم حصوله على مبلغ مالي كان أحد رجال الأعمال وعده بالحصول عليه بعد أزمته الأخيرة.

وأضاف: "فتوح لم يحصل على ذلك المبلغ لذلك كان في غاية الحزن ولم يحضر مران الزمالك قبل لقاء المصري، وأبلغ الجهاز الفني بتعرضه لنزلة برد قوية".

وأكمل: "ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، سلم أحمد فتوح لاعب الزمالك، تسليم أهالي للجماهير، بعد التويتة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إكس وأكد أن هناك لاعب يتمارض وغاب عن المباراة".

وأوضح: "أنا ضد تويتة ممدوح عباس، وشايف أن الأفضل كان عدم النشر في التوقيت الحالي، وهل مجلس الإدارة قادر على الرد على كلام ممدوح عباس؟".

واختتم برسالة لأحمد فتوح: "ازاي تغيب عن تدريبات الزمالك اللي لحم كتافك من خيره، كان المفروض تحضر التدريب وتدخل ماتش مهم زي المصري، وأنا أشدت بك ودعمتك بعد أزمتك لكن اللي حصل منك مينفعش".

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