أبناء المشاهير.. علي ضياء السيد ناشئ الزمالك الذي خالف والده في الانتماء

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كثيرة هي الحالات التي يرث بها الأبناء حب أحد الأندية بسبب الأباء فماذا إذا كان الأب منتميًا لهذا النادي وخالفه الابن!

الأب هو ضياء السيد لاعب الأهلي السابق والمدرب المساعد السابق بالجهاز الفني للمنتخب الوطني والابن هو علي الذي تدرج بناشئين نادي النيل ثم الأهلي والترسانة ثم الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول بنادي الزمالك تحت قيادة ميدو ولكن تقليص القائمة إلى 25 لاعبًا جعله يخض تجارب مختلفة مع أندية بالدرجات الأقل من الممتاز فيما صعد مع نادي كوكاكولا من قبل للدوري الممتاز قبل أن تتغير هوية النادي.

خاض علي وهو في عامه الـ 20 فترة معايشة مع فريق لوريان الفرنسي كما سبق وأعلن انه استشار محمد صلاح في خوض تجربة بأحد الأندية السويسرية كون صلاح سبق ولعب في نادي بازل ولكنه لعب في دوري الدرجة الثانية بالدوري المصري.

صاحب الـ 28 عاماً حاليًا أشار في حوار سابق له أن محمود عبد الرزاق "شيكابالا" من أحد أسباب حبه للزمالك.

وينشط علي ضياء السيد في مركز الجناح الأيسر ويُجيد اللعب بقدمه اليسرى وسبق وارتدى قمصان أندية كوكاكولا والمصرية للاتصالات.

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