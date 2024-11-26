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ستوري نجوم كرة القدم.. صالح جمعة وإمام عاشور في حفل زفاف.. وتدريبات قوية لربيعة ومروان محسن

01:36 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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    مصطفى شوبير من تدريبات الأهلي لمباراة استاد أبيدجان
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    وائل جمعة خلال تصوير حوار تلفزيوني
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    صالح جمعة خلال حضوره إحدى المناسبات الاجتماعية
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    مروان محسن خلال أداء بعض التدريبات في صالة الحديد
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    جدة وشريف إكرامي من حصة تدريبية لنادي بيراميدز
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    محمد شريف لاعب الأهلي
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    ياسر إبراهيم من تدريبات الأهلي لمباراة استاد أبيدجان
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    عمر وردة من مباراة فريقه أتروميتوس ونظيره ليفادياكوس في الدوري اليوناني
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    إمام عاشور خلال حضوره حفل زفاف
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    رامي ربيعة من تدريبات الأهلي لمباراة استاد أبيدجان
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    شارك ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق صورة لمتابعة زوجته له بأحد البرامج التلفزيونية.
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

إمام عاشور لاعب الأهلي وصالح جمعة لاعب الكرخ العراقي نشر كل منهما صور له وهو في مناسبة اجتماعية "فرح"، فيما شارك كل من عمرو السولية ورامي ربيعة ومصطفى شوبير لاعبو الأهلي صورًا من تدريباتهم؛ استعداداً لمواجهة استاد أبيدجان مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أفريقيا، كما ظهر مروان محسن وهو يؤدي تدريبات في صالة الجديد.

وشارك نجم الأهلي والمنتخب السابق وائل جمعة صورة له من لقاء تلفزيوني، فيما شارك ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق صورة لمتابعة زوجته له بأحد البرامج التلفزيونية.

وشارك مؤمن زكريا عضو الجهاز الفني لفريق سموحة محبيه صورة له من تدريبات الفريق، كما نشر عمرو وردة صورة له من مباراة فريقه أتروميتوس ونظيره ليفادياكوس في الدوري اليوناني.

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