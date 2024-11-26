ستوري نجوم كرة القدم.. صالح جمعة وإمام عاشور في حفل زفاف.. وتدريبات قوية لربيعة ومروان محسن

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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

إمام عاشور لاعب الأهلي وصالح جمعة لاعب الكرخ العراقي نشر كل منهما صور له وهو في مناسبة اجتماعية "فرح"، فيما شارك كل من عمرو السولية ورامي ربيعة ومصطفى شوبير لاعبو الأهلي صورًا من تدريباتهم؛ استعداداً لمواجهة استاد أبيدجان مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أفريقيا، كما ظهر مروان محسن وهو يؤدي تدريبات في صالة الجديد.

وشارك نجم الأهلي والمنتخب السابق وائل جمعة صورة له من لقاء تلفزيوني، فيما شارك ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق صورة لمتابعة زوجته له بأحد البرامج التلفزيونية.

وشارك مؤمن زكريا عضو الجهاز الفني لفريق سموحة محبيه صورة له من تدريبات الفريق، كما نشر عمرو وردة صورة له من مباراة فريقه أتروميتوس ونظيره ليفادياكوس في الدوري اليوناني.

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