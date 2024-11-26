ملف مصراوي.. قائمة الأهلي لـ "إستاد أبيدجان".. رد زيدان على اتهامه بالترويج للمراهنات.. وإحباط صلاح

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الإثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

أول تعليق من زيدان بعد اتهامه بالترويج لإحدى شركات المراهنات

ردّ نجم الكرة المصرية محمد زيدان على اتهامه بالترويج لإحدى شركات المراهنات بعد ظهوره في مقطع فيديو ترويجي، لإحدى شركات المراهنات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلامي يفجر مفاجأة صادمة بخصوص إصابة وسام أبو علي نجم الأهلي

أعلن الإعلامي كريم رمزي مفاجأة بخصوص الإصابة التي تعرض لها المحترف الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أشرف بن شرقي يقود الريان للتعادل أمام برسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

تعادل فريق الريان القطري بهدف لمثله مع ضيفه برسبوليس الإيراني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5 غيابات بقائمة بيراميدز لمباراة ساجرادا الأنجولي

أعلن نادي بيراميدز القائمة التي اختارها المدير الفني الكرواتي لفريقه كرونسلاف يورتشيتش مواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

عودة نجم الأهلي لقائمة الفريق أمام استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

ضم المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، عمر كمال عبد الواحد لقائمته التي سيخوض بها مباراة استاد أبيدجان الإيفواري بدوري أبطال أفريقيا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن إعلان زيدان لشركة المراهنات

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن أول تحرك من الوزارة بشأن الإعلان الذي قدمه محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق، لإحدى شركات المراهنات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"احتمالات رحيلي أكبر".. صلاح يطلق تصريحات نارية بشأن مستقبله مع ليفربول

تحدث لاعب ليفربول، محمد صلاح، عن نسب رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه أقرب للرحيل عن البقاء، لمزيد التفاصيل.. اضغط هنا

إحالة للتحقيق.. بيان رسمي من الشباب والرياضة بشأن شركات المراهنات

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا، بشأن شركات المراهنات في منافسات كرة القدم المصرية والمجالات المختلفة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"أهدرت فرصة ذهبية".. وليد الفراج يوجه نصيحة لمحمد صلاح

وجه الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، نصيحة مهمة للاعب ليفربول محمد صلاح، بعد تصريحات اقتراب رحيله عن الريدز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا