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"ظهور لشباب مصر والأهلي".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

09:00 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

فريق النادي الأهلي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يشهد اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر العديد من المباريات نستعرض خلال السطور التالية أبرز مواعيدها والقنوات الناقلة:

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاماً ـ شمال أفريقيا

06:00 ـ مصر vs تونس ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

06:00 ـ الجزائر vs ليبيا ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

دوري أبطال أفريقيا

03:00 ـ يانج أفريكانز vs الهلال السوداني ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD.

03:00 ـ مازيمبي VS مولودية الجزائر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD

06:00 ـ الأهلي VS استاد أبيدجان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD

06:00 ـ بيراميدز VS ساجرادا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 5.

06:00 ـ ماميلودي صندوانز VS أس مانيما يونيون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6.

09:00 ـ الترجي VS دجوليبا

09:00 ـ الرجاء البيضاوي VS الجيش الملكي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD

09:00 ـ شباب بلوزداد VS أورلاندو بايريتس

دوري أبطال أوروبا

07:45 ـ سلوفان براتيسلافا VS ميلان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

07:45 ـ سبارتا براج VS أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4

10:00 ـ برشلونة VS بريست ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

10:00 ـ باير ليفركوزن VS ريد بول سالزبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD7.

10:00 ـ سبورتنج شبونة VS أرسنال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5

10:00 ـ إنتر VS لايبزيج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6

10:00 ـ مانشستر سيتي VS فينورد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4

10:00 ـ بايرن ميونخ VS باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

10:00 ـ يونج بويز VS أتالانتا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD8

دوري أبطال آسيا

06:00 ـ السد القطري VS الهلال السعودي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس AFC

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء دوري أبطال أفريقيا الأهلي الأهلي ضد استاد أبيدجان موعد مباراة الأهلي القادمة
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