"ظهور لشباب مصر والأهلي".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
يشهد اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر العديد من المباريات نستعرض خلال السطور التالية أبرز مواعيدها والقنوات الناقلة:
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاماً ـ شمال أفريقيا
06:00 ـ مصر vs تونس ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.
06:00 ـ الجزائر vs ليبيا ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2
دوري أبطال أفريقيا
03:00 ـ يانج أفريكانز vs الهلال السوداني ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD.
03:00 ـ مازيمبي VS مولودية الجزائر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD
06:00 ـ الأهلي VS استاد أبيدجان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD
06:00 ـ بيراميدز VS ساجرادا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 5.
06:00 ـ ماميلودي صندوانز VS أس مانيما يونيون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6.
09:00 ـ الترجي VS دجوليبا
09:00 ـ الرجاء البيضاوي VS الجيش الملكي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD
09:00 ـ شباب بلوزداد VS أورلاندو بايريتس
دوري أبطال أوروبا
07:45 ـ سلوفان براتيسلافا VS ميلان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
07:45 ـ سبارتا براج VS أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4
10:00 ـ برشلونة VS بريست ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
10:00 ـ باير ليفركوزن VS ريد بول سالزبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD7.
10:00 ـ سبورتنج شبونة VS أرسنال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5
10:00 ـ إنتر VS لايبزيج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6
10:00 ـ مانشستر سيتي VS فينورد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4
10:00 ـ بايرن ميونخ VS باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD
10:00 ـ يونج بويز VS أتالانتا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD8
دوري أبطال آسيا
06:00 ـ السد القطري VS الهلال السعودي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورتس AFC
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