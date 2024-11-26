9 غيابات بصفوف الأهلي أمام استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق الأهلي نظيره استاد أبيدجان الإيفواري على ستاد القاهرة عند السادسة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من: يوسف أيمن، كريم نيدفيد، مصطفي أبو الخير، سام أبو علي، أشرف داري، محمد عبدالله، كريم فؤاد، محمد هاني وعلي معلول.

وكان المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، قد ضم عمر كمال عبد الواحد لقائمته التي سيخوض بها مباراة استاد أبيدجان، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن القرعة كانت قد أوقعت الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب كلًا من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.

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