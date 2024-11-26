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طوق نجاة وحيد.. ماذا يفعل كولر للهروب من مأزق "أبو علي" في مواجهة أبيدجان؟

07:00 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 17 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 17 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 17 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 17 صورة
    كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 17 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 17 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 17 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 17 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 17 صورة
    مارسيل كولر 1
  • عرض 17 صورة
    وسام أبو علي لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 17 صورة
    أبو علي
  • عرض 17 صورة
    الفلسطيني وسام أبو علي
  • عرض 17 صورة
    وسام أبو علي 1
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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري، اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ونظيره استاد أبيدجان، تنطلق في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في بداية مشوار المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني النادي الأهلي من أزمة في الخطوط الأمامية، وتحديدا في المهاجم، بعدما تعرض وسام أبو علي، للإصابة خلال المشاركة مع منتخب بلاده فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كولر يبحث عن الخروج من مأزق "أبو علي"

يبحث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، للخروج من مأزق غياب الفلسطيني وسام أبو علي، كونه المهاجم الوحيد في قائمة الأحمر، ولابد من إيجاد البديل في مواجهة اليوم.

ويجد كولر طوق النجاة الوحيد، هو الدفع باللاعب طاهر محمد طاهر، في مركز الهجوم، على أن يتواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات في الأطراف.

وفي المقابل تواجد محمود كهربا، بشكل أساسي في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ولم يظهر بالجاهزية المطلوبة، وقدم أداء متوسط كونه بعيدا عن التشكيل الأساسي منذ فترة.

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