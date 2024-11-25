عودة نجم الأهلي لقائمة الفريق أمام استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

كتب ـ مراسل مصراوي:

ضم المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، عمر كمال عبد الواحد لقائمته التي سيخوض بها مباراة استاد أبيدجان الإيفواري بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره استاد أبيدجان على ستاد القاهرة مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-25.

وكان ودة عمر كمال عبد الواحد قد غاب عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في بطولة الدوري؛ لمعاناته من نزلة برد.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة استاد أبيدجان كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، عمر كمال عبد الواحد، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية، عمر الساعي، إمام عاشور، أحمد نبيل (كوكا)، عمرو السولية، محمد مجدي (أفشة)، حسين الشحات، رضا سليم.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، محمود كهربا.

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