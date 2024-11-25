بعد فوزه على ديروط.. المقاولون ينافس وادي دجلة على قمة دوري المحترفين - صور

كتب - إسلام عمار:

ينافس الفريق الأول للكرة بنادي المقاولون العرب فريق نادي وادي دجلة على قمة دوري المحترفين المصري بمساواتهما في عدد النقاط بعد فوز ذئاب الجبل على فريق نادي ديروط في مباراة اليوم.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، المدير الفني للفريق فوزًا غاليًا على نظيره فريق نادي ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين بملعب عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر ضمن الجولة التاسعة ببطولة دوري المحترفين.

أحرز للمقاولون العرب لاعبه محمد بلح هدفين وتشارلز باساي هدف، وبتلك النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى 20 نقطة في دوري المحترفين "دوري القسم الثاني المجموعة الأولى" متساويًا مع فريق نادي دجلة في عدد النقاط.

وكان فريق نادي المقاولون العرب بدأ لقاء ديروط بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود، في حراسة المرمى، ولؤي وائل، ومصطفى جمال، ومحمد رضا، وجوزيف أوشايا، وإبراهيم القاضي، وتشارلز باساي، ومحمد عنتر، وعبدالرحمن أكمل، وعبدالرحمن سمانة، ومحمد بلح.

وتواجد على دكة البدلاء مصطفى صبحي، وأحمد عطية ومحمد هاني "تريكة"، ومحمود الحضري، وحسين البدري، ومحمود أيمن، وجواكيم اوجيري، وإسلام مجدي، وطارق أبوغنيمة.