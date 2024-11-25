لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

0 1
22:00

وست هام يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

العين

1 2
16:00

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الغرافة

1 3
18:00

النصر

الدوري الإيطالي

إمبولي

1 1
19:30

أودينيزي

الدوري الإيطالي

فينيزيا

0 0
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

بعد فوزه على ديروط.. المقاولون ينافس وادي دجلة على قمة دوري المحترفين - صور

11:00 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المقاولون العرب
  • عرض 6 صورة
    المقاولون العرب
  • عرض 6 صورة
    المقاولون العرب
  • عرض 6 صورة
    المقاولون العرب
  • عرض 6 صورة
    المقاولون العرب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - إسلام عمار:

ينافس الفريق الأول للكرة بنادي المقاولون العرب فريق نادي وادي دجلة على قمة دوري المحترفين المصري بمساواتهما في عدد النقاط بعد فوز ذئاب الجبل على فريق نادي ديروط في مباراة اليوم.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، المدير الفني للفريق فوزًا غاليًا على نظيره فريق نادي ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين بملعب عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر ضمن الجولة التاسعة ببطولة دوري المحترفين.

أحرز للمقاولون العرب لاعبه محمد بلح هدفين وتشارلز باساي هدف، وبتلك النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى 20 نقطة في دوري المحترفين "دوري القسم الثاني المجموعة الأولى" متساويًا مع فريق نادي دجلة في عدد النقاط.

وكان فريق نادي المقاولون العرب بدأ لقاء ديروط بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود، في حراسة المرمى، ولؤي وائل، ومصطفى جمال، ومحمد رضا، وجوزيف أوشايا، وإبراهيم القاضي، وتشارلز باساي، ومحمد عنتر، وعبدالرحمن أكمل، وعبدالرحمن سمانة، ومحمد بلح.

وتواجد على دكة البدلاء مصطفى صبحي، وأحمد عطية ومحمد هاني "تريكة"، ومحمود الحضري، وحسين البدري، ومحمود أيمن، وجواكيم اوجيري، وإسلام مجدي، وطارق أبوغنيمة.

المقاولون العرب ديروط دوري المحترفين وادي دجلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عودة نجم الأهلي لقائمة الفريق أمام استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

إعلان

إعلان

عاجل - "الأرصاد" تناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية
* بعد هبوطه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية؟
حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة
عاجل| أشرف زكي وتامر حسني وخالد عجاج.. 20 صورة لنجوم الفن في عزاء محمد رحيم