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إعلامي يفجر مفاجأة صادمة بخصوص إصابة وسام أبو علي نجم الأهلي

10:36 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفلسطيني وسام أبو علي
  • عرض 5 صورة
    وسام أبو علي يحتفل بأهدافه
  • عرض 5 صورة
    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
  • عرض 5 صورة
    وسام أبو علي
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أعلن الإعلامي كريم رمزي مفاجأة بخصوص الإصابة التي تعرض لها المحترف الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي.

وقال رمزي خلال حلقة برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى، إنه علم من مصادره بالمنتخب الفلسطيني أن الأهلي قد طلب منهم عدم الإفصاح عن حجم إصابة وسام أبو علي؛ خشية من غضب جماهيره.

وأوضح الإعلامي ذاته أن بعض المصادر المجهولة تشير إلى أن اللاعب سيغيب حتى يناير المقبل.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 8 مباريات؛ إذ سجل 5 أهداف وصنع هدفًا خلال 587 دقيقة لعب.

وكان المهاجم الدولي قد تعرض لإصابة خلال تواجده مع منتخب بلاده بالمعسكر الأخير الذي خاض خلاله منتخب فلسطين مباراتين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 ولكنه غاب عن مواجهة كوريا الجنوبية للإصابة.

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وسام أبو علي منتخب فلسطين الأهلي
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