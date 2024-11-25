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أشرف بن شرقي يقود الريان للتعادل أمام برسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

10:15 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

تريزيجيه وأشرف بن شرقي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي

تعادل فريق الريان القطري بهدف لمثله مع ضيفه برسبوليس الإيراني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدم فريق برسبوليس الإيراني بهدف سجله اللاعب فرشاد فرجي بالدقيقة 17.

وتعادل لاعب الزمالك الأسبق أشرف بن شرقي بهدف لفريق الريان بالدقيقة 57.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق الريان مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا.

التعادل رفع رصيد فريق الريان إلى النقطة 4 في المركز السادس بجدول ترتيب مجموعته، فيما رفع التعادل رصيد فريق برسبوليس إلى النقطة 3 في المركز التاسع.

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الريان ضد برسبوليس أشرف بن شرقي تريزيجيه دوري أبطال آسيا للنخبة
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