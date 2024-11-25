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جيرالدو: اللعب مع الأهلي يُشبه الاحتراف في أوروبا.. والزمالك الخصم الأصعب لنا

09:29 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    جيرالدو
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    جيرالدو رفقة عدلي القيعي
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    جيرالدو داكوستا
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    جيرالدو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المحترف الأنجولي السابق بصفوف الأهلي جيرالدو إن اللعب بقميص القلعة الحمراء بمثابة حلم لكل لاعب.

وأضاف جيرالدو في تصريحات لقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين: "أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي فهو حلم لكل لاعب والأهلي في أفريقيا يُشبه الاحتراف في أوروبا.

وأشار المحترف البرتغالي السابق بصفوف الأهلي إلى أن الزمالك كان الخصم الأصعب لهم في أي بطولة يشاركون بها، مضيفًا: "الزمالك فريق معروف وقوي وكان خصمًا عنيدًا ولكن عندما نتحدث عن حصد البطولات فالأهلي هو الذي يحققها دائمًا الأهلي يستطيع الفوز بأي بطولة يشارك فيها، فهو فريق استثنائي وغير عادي".

وردّ المحترف الحالي بصفوف كوروم فوتبول كولوبو التركي على هدف محمد مجدي "أفشة" بمرمى الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بقوله:" لا يمكن أن أنسى هذا الهدف أبدًا لقد احتفلت بشكل جنوني وعامة أفشة لا يمكن توقعه داخل أو خارج الملعب".

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الأهلي في موسم 18/19 قادمًا من نادي أول أغسطس الأنجولي قبل أن يرحل عن النادي في موسم 20/21.

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