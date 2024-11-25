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لجنة الحكام الرئيسية تنفي التصريحات المنسوبة لرئيسها

07:59 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

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كتبت - نهى خورشيد

أصدرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيسها.

وجاء بيان لجنة الحكام كالآتي:" تابعت لجنة الحكام الرئيسية باهتمام بعض ما تم تداوله ونشره عبر المنصات الإعلامية المختلفة، من تصريحات منسوبة لرئيسها أو لأعضائها، متضمنه آراء شخصية في بعض الحالات التحكيمية، أو قرارات إيقاف لبعض الحكام، أو مناقشات تمت مع حكام الجولة الثالثة لدوري NILE".

وأضاف البيان:"تنفي لجنة الحكام جملة وتفصيلاً كل ما يثار حول تلك الموضوعات، وتؤكد على ما جاء في البيان الأول للجنة، بأن أي خبر أو معلومة تخص الشأن التحكيمي ستكون من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فقط".

وتابع:"كما تؤكد اللجنة على احترامها الكامل للسادة الإعلامين شركاء تطوير المنظومة الكروية بشكل عام والتحكيمية بشكل خاص".

وأتم:"وتهيب لجنة الحكام ببعض الإعلاميين التأكد من المعلومة أو الخبر من مصادرها الرئيسية".

لجنة الحكام اتحاد الكرة المصري دوري nile
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