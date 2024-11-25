إيقافات وغرامات في المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث

كتب - إسلام عمار:

أصدرت لجنة مسابقات المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، اليوم الإثنين، برئاسة جورج ميلاد، رئيس اللجنة، وبإشراف هشام علي، مقرر اللجنة، قرارات عقابية ضد بعض من مدربي فرق المجموعة.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة لمناقشة اللجنة تقارير حكام ومراقبي مباريات الجولة الخامسة، والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

وقررت اللجنة إيقاف عمرو رمضان، المدير الفني لمركز شباب محلة حسن، وإداري الفريق أحمد سمير أبوسعيد، مباراة واحدة، وغرامة 500 جنيه لكل منهما؛ لطردهما من المباراة للاعتراض على قرارات حكم المباراة خلال مباراة فريقهما مع نادي بلطيم.

كما قررت اللجنة توقيع نفس العقوبة على أحمد مصطفى المزين، مدرب حراس مرمى مركز شباب بسيون، بالإيقاف مباراة، وغرامة 500 جنيه لحصول على طرد للاعتراض على قرارات الحكم في مباراة فريقه مع الحامول ضمن منافسات الأسبوع الخامس.

ووجهت اللجنة مسئولي الأندية التي ينتمي لها المدربين الصادر بحقهم العقوبات بتسديد الغرامات الموقعة عليهم لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم فرع الغربية في موعد غايته 14 يومًا، ومنعهم بالمشاركة في المباريات مع فرقهم إلا بعد تسديد الغرامات الموقعة عليهم.



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