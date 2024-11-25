"لاعب اعتذر وهو زي الجن الأحمر".. ممدوح عباس يوجه رسالة غامضة لجماهير الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس رسالة غامضة لجماهير ناديه بخصوص المجلس الحالي بقيادة حسين لبيب ولاعب بصفوف الفريق ادعى المرض.

وكتب عباس عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين:"أنا لست مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يتحمل من الضغوط أكثر مما هو محتمل وأنا لست مسؤولا عن نتائج الفريق".

وأتم رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق تدوينته بقوله: "ارحموا حسين لبيب، وعلى اللاعبين أن يراعوا الله في نادي الزمالك، ويكفي أن لاعبا أساسيا اعتذر بسبب نزلة برد، وهو زي الجن الأحمر. ولن أتكلم مرة أخرى".

ويستعد فريق الزمالك لاستضافة نظيره الموزمبيقي بلاك بولز عند التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من الكونفدرالية.

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