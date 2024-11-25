لحظة بلحظة.. الغرافة القطري 0 - 0 النصر .. دوري أبطال آسيا للنخبة

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الغرافة القطري ونظيره النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل النصر لمباراة الغرافة:

ويبدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل.

خط الوسط: نواف بوشل، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: أنجيلو جابرييل، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

ويجلس على مقاعد البدلاء: نواف العقيدي، راغد النجار، علي لاجامي، سالم النجدي، ماجد قشيش، عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، مختار علي، سعد حقوي، ويسلي تيكسيرا، محمد مران وعبد الرحمن غريب.

ملخص بأبرز أحداث المباراة: