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رونالدو يقود النصر السعودي لوصافة مؤقتة بدوري أبطال آسيا للنخبة بثلاثية بمرمى الغرافة

06:23 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق النصر السعودي بثلاثية مقابل هدف على مستضيفه الغرافة القطري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدم فريق النصر بهدف بعد مرور 46 دقيقة عن طريق كريستيانو رونالدو ثم أضاف زميله أنجيلو جابرييل الهدف الثاني بالدقيقة 58 قبل أن يعود رونالدو ويُسجل الهدف الثالث بالدقيقة 64.

وقلصّ فريق الغرافة النتيجة بهدف سجله لاعبه خوسيلو بالدقيقة 75.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 84 بطاقة حمراء للاعب الغرافة سيدو سانو.

ورفع الفوز رصيد فريق النصر إلى النقطة 13 في المركز الثاني مؤقتًا خلف الأهلي السعودي المتصدر بـ 15 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثالث المتبقي له مباراة الجولة الخامسة.

وتوقف رصيد فريق الغرافة عند النقطة 4 في المركز الثامن.

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النصر السعودي الغرافة القطري دوري أبطال آسيا للنخبة الغرافة ضد النصر
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