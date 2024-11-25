الأهلي بالزي الرئيسي أمام استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

كتب- مصراوي

عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام استاد أبيدجان الإيفواري اليوم الإثنين بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان الإيفواري مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تمت خلال الاجتماع، مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء، والزي الخاص بكل فريق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق.

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